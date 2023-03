Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb macht Beute

Am Samstag stahl ein Unbekannter mehrere Parfüms in einem Geschäft in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 14.20 Uhr beobachtete ein Zeuge den Unbekannten in einem Geschäft in der Hirschstraße. Dieser ging in die Parfümabteilung. Dort nahm er sieben hochwertige Parfüms aus einem Regal. Anschließend verließ er das Geschäft mit diesen, ohne zu bezahlen.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731 188-3312) nahm die Ermittlungen auf.

Bei dem Unbekannten handelt es sich nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei um einen ca. 17-20 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, Dreitagebart und "südländischem Aussehen". Er ist ca. 1.70 - 1.75 m groß und schlank. Bei der Tat trug er eine blaue Jeans mit Löchern, weiße Turnschuhe sowie eine kurze schwarze Jacke mit dem Buchstaben "C" auf der Brust.

Hinweis der Polizei:

Vielleicht waren sie zur selben Zeit in dem Geschäft oder einfach ebenfalls in der Hirschstraße. Möglicherweise haben Sie einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung passt und können Hinweise zu dessen Identifizierung geben.

"Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft.

