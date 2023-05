Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag mit einem leicht verletzten Radfahrer sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach dem Unfallverursacher und möglichen Zeugen. Gegen 13:40 Uhr soll ein 33 Jahre alter Radfahrer die Rauentaler Straße befahren haben, in der derzeit der rechte Fahrstreifen aufgrund einer Baustelle gesperrt und der Verkehr durch eine Ampel geregelt wird. Dort kam ihm verbotswidrig ein dunkler Pkw entgegen, dem der Radler offenbar ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte der 33-Jährige und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw wendete im Anschluss, rammte dabei eine Baustellenbegrenzung und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell