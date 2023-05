POL-OG: Rastatt, L77 - Nötigung im Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B3 in Fahrtrichtung Rastatt. Gegen 13 Uhr wollte der Autofahrer nach links in die Straße "Im Rollfeld" abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam er nach rechts in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer Motorradfahrerin, die verkehrsbedingt an einer Ampelanlage warten musste. Bei dem Zusammenstoß kam das Kraftrad unter das ...

mehr