POL-OG: Schwanau - Auto aufgebrochen, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer kam es am Dienstagmittag in der Viktor-Kollefrath-Straße. Kurz nach 16 Uhr bog ein bevorrechtigter Fiat-Fahrer von der Straße "An der Holzi" nach links in die Viktor-Kollefrath-Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer. Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Es ...

