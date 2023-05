Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch/Waldulm - Trunkenheit im Verkehr

Oberkirch (ots)

Am Dienstagabend wurde an einer Kontrollstelle auf der L86a/ L89 Oberkirch beziehungsweise auf der L86A/K5310 Waldulm von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ein betrunkener Autofahrer festgestellt. Der 44-jährige Dacia-Fahrer soll die L86a von Waldulm kommend in die Fahrtrichtung Oberkirch befahren haben. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,2 Promille. Eine Blutentnahme hat im Klinikum in Achern stattgefunden. Der Mitvierziger sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell