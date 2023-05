POL-OG: Achern, A5 - Dieseldiebstahl

Offenburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg, des Polizeipräsidiums Offenburgs, des Landratsamtes Ortenaukreis und der Feuerwehr Offenburg Bewohner einer Gemeinschaftsunterbringung meldeten am Mittwochmorgen gegen 2:30 Uhr ein Feuer in einer Containerwohnanlage am Sägeteich. Inzwischen konnte der Brand durch 80 Helfer der Feuerwehr Offenburg weitgehend gelöscht und die vom Feuer ...

mehr