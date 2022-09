Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychischer Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es in der Franz-Volk-Straße zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Bewohnern gekommen sein. Ein 57-Jähriger soll einen Mitbewohner attackiert, beleidigt und bedroht haben. Als am Montagmorgen Mitarbeiter einer sozialen Einrichtung an der Wohnung eintrafen, wurden diese sowie der Mitbewohner mit einem Dolch bedrohte. Nachdem diese die Wohnung unverzüglich verlassen hatten, verständigten sie die Polizei. Auch die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurden von dem Mann aus seinem Zimmerfenster heraus beleidigt und bedroht. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

/ph

