POL-OG: Baden-Baden - Angriff auf Polizeibeamte

Baden-Baden (ots)

Warum ein 27-Jähriger am Montagnachmittag am Gausplatz mit Flaschen auf Passanten geworfen haben soll ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem der Störenfried gegen 17:50 Uhr auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, reagierte er äußerst aggressiv und attackierte die Ermittler. Durch die Angriffe des stark alkoholisierten Mannes wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

