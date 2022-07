Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einbruch in zwei Gaststätten, Zeugenhinweise erbeten

Gaggenau (ots)

In zwei Gaststätten, in der Badstraße sowie in im Selbacher Weg, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Derzeit unbekannte Täter drangen in die Gebäude ein, klauten Bargeld und hebelten einen Zigarettenautomaten auf. Insgesamt entstand ein Sach- und Diebstahlschaden in fünfstelligem Bereich. Die Videokamera, die in einem der Gaststätten angebracht war, deutet auf drei Täter hin, die vermummt waren und Handschuhe trugen. Einer der mutmaßlichen Diebe sei auffällig schlank. Derzeitige Ermittlungen beschäftigen sich mit einem möglichen Zusammenhang der beiden Fälle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

