POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert

Berghaupten (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend einen in der Schwarzwaldstraße geparkten Motorroller entwendet. Das Kraftrad konnte am Mittwochabend an einem in der Nähe befindlichen Feldweg aufgefunden werden. Von den Langfingern fehlt jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2200 entgegengenommen. /ya Rückfragen bitte an: ...

mehr