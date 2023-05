POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Einbruch in Bankfiliale, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es aus noch ungeklärter Ursache in der Gemeinschaftsunterkunft am Sägeteich zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Trotz der schnellen Intervention der Offenburger Feuerwehr standen 16 Container der Unterkunft schnell im Vollbrand. Die Brandbekämpfung dauert derzeit noch an. Aktuell gibt es noch keine Erkenntnisse, ob durch das Feuer jemand verletzt wurde. /ks Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

