POL-OG: Baden-Baden - Streit zwischen zwei Männern

Zu einem Streit kam es am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr in der Klöckelsbergstraße zwischen zwei 21 und 33 Jahre alten Männern. Zunächst soll der ältere Mann die Mutter des 21-Jährigen beleidigt haben weshalb dieser mutmaßlich den 33-Jährigen zur Rede stellen wollte. Der 33-Jährige habe daraufhin einen Säbel ergriffen und nach dem Kontrahenten geschlagen. Im Anschluss soll der Angreifer den 21-Jährigen bis auf die Beuerner Straße verfolgt haben, dann aber wieder zurück in seine Wohnung gegangen sein. Beide blieben unverletzt. Mehrere Anwohner verständigten über Notruf die Polizei. Die Beamten stellten den Säbel sicher und konnten die Situation beruhigen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

