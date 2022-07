Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter Raub vor der Bankfiliale

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Platz

22.07.2022, 13 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die den Überfall beobachtet haben.

Am Freitagmittag besuchte ein 57-Jähriger die Commerzbank-Filiale in der Innenstadt. Anschließend ging er kurz zu einem nahegelegenen Bäcker, um dann zu seinem abgestellten Fahrzeug direkt am Friedrich-Wilhelm-Platz zurückzukehren.

Als er schon an seinem Wagen stand, kam ein junger Mann auf ihn zu und rempelte ihn an. Der 57-Jährige wunderte sich, weil auf dem Platz eigentlich genügend Platz gewesen sei, um nicht aneinander zu stoßen. Zusätzlich versetzte ihm der Unbekannte einen Schlag auf den Rücken und zog die Jacke, die der Mann angezogen hatte.

Daraufhin ließ der Unbekannte jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Kalenwall. Eine Verfolgung zu Fuß und anschließend mit seinem Pkw führten nicht zum Ergreifen des Mannes. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes ein.

Der Täter wird beschrieben als

- 170 bis 175 cm groß - korpulent und stabil - schwarze kurze Haare - asiatisch/mongolisches Aussehen - dunkle Hose - schwarze Jacke

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell