POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Lenzkirch: Brand einer Hackschnitzelheizung in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.09.22, gegen 23.25 Uhr kam es in Lenzkirch in der Grabenstraße zu einem Heizungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Hackschnitzelheizung im Kellerbereich des Hauses war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die angerückten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen und somit verhindern, dass dieser auf das Gebäude übergriff.

Eine Person verletzte sich leicht und musste in einer umliegenden Klinik ärztlich versorgt werden.

Der Brandschaden wird einer ersten Schätzung nach auf rund 70.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

