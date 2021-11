Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Einbrüche in kürzester Zeit

Papenburg (ots)

Zunächst kam es in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, in der Gutshofstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Werkshalle. Bislang unbekannte Täter hatten mit unbekanntem Gegenstand erfolglos versucht die Eingangstür zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 100 Euro.

Am Freitagabend, 18:20 Uhr, kam es in der gleichen Werkshalle zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster zu der Halle ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie entwendeten diverse Gegenstände aus der Halle. Vermutlich flüchteten die Täter in einem dunklen Auto. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht abschließend fest.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen.

