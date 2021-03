Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210330 - 0377 Frankfurt-Ostend: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Nacht nahmen Polizeibeamte auf der Hanauer Landstraße einen 23-jährigen fest, nachdem er zuvor von einer Polizeistreife dabei beobachtet werden konnte, wie er an der Mauer einer Hangbefestigung in der Eytelweinstraße ein Graffiti sprühte.

Gegen 01.15 Uhr sprayte der junge Mann auf einer Fläche von ca. 100 x 50 cm einen Schriftzug. Just in dem Moment fuhr eine Streife vorbei und erwischte ihn auf frischer Tat. Als der Sprayer die Beamten sah, nahm er die Beine in die Hand, allerdings vergebens. Eine zweite Streife nahm ihn kurz darauf auf der Hanauer Landstraße fest. Die Spraydosen wurden sichergestellt und die Personalien aufgenommen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Spraydosen von den Beamten eingesammelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

