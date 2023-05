Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Von Sonne geblendet

Rheinau (ots)

Zu Verletzungen und einem Sachschaden von rund 7.000 Euro führte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der K5311 in Richtung Rheinbischofsheim. Eine 47-Jährige Renault Clio-Fahrerin soll gegen 20:30 Uhr von der tiefstehenden Sonne so geblendet worden sein, dass sie einen Traktor vor sich nicht mehr wahrgenommen habe und aufgefahren sei. Als Folge sei der Renault Clio von der Fahrbahn abgekommen und das landwirtschaftliche Fahrzeug auseinandergebrochen. Zusätzlich soll der Fahrer des Traktors von seinem Fahrzeug geschleudert worden sein, was zu Verletzungen geführt hat, die in der örtlichen Klinik genauer untersucht wurden. Die Renault Clio-Fahrerin erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen. /jo

