Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Kleinstunfall auf der Autobahn ohne Verletzungen

Ottersweier (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A5 in Richtung Karlsruhe zu einem Unfall zwischen einem VW-Transporter und einem BMW. Der 63-Jährige Fahrer des Volkswagens soll gegen 16 Uhr versucht haben von der mittleren auf den äußersten linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei soll der 63-Jährige den von hinten herannahenden Pkw übersehen haben, was zu einem seitlichen Zusammenstoß geführt hat. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf rund 20.000 Euro, während mögliche Schäden an der Mittelschutzwand erst noch ermittelt werden müssen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell