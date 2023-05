Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B3 in Fahrtrichtung Rastatt. Gegen 13 Uhr wollte der Autofahrer nach links in die Straße "Im Rollfeld" abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam er nach rechts in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer Motorradfahrerin, die verkehrsbedingt an einer Ampelanlage warten musste. Bei dem Zusammenstoß kam das Kraftrad unter das Fahrzeug, wurde in Folge zehn Meter weiter in einen angrenzenden Grünstreifen befördert, wo es zum Liegen kam. Die 18 Jahre alte Zweiradlenkerin konnte durch eine mutmaßlich schnelle Reaktion sich vom Motorrad lösen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Da bei dem Autofahrer ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

