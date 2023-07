Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallzeugen gesucht

Waldrach (ots)

Am 13.07.2023 kam es gegen 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Waldrach zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich ein Beteiligter unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Hierbei fuhr ein Motorradfahrer hinter einem PKW in Richtung Hermeskeiler Straße. Aus der Gegenrichtung kam ein silberner Mercedes Benz, der an einem am Fahrbahnrand parkenden PKW vorbeifuhr. Hierzu nutzte der Mercedes die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge mussten eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte der Motorradfahrer zu Boden, verletzt sich jedoch glücklicherweise nicht. Der silberne Mercedes, der die Ursache für die Vollbremsung der beiden weiteren Beteiligten setzte, entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Unfall könnte von Passanten beobachtete worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 zu melden.

