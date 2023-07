Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vorsicht falsche Wasserwerkmitarbeiter

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 13.07.2023, ca. 09.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand Mitarbeiter des Wasserwerk Hermeskeil zu sein, sich Eintritt zum Anwesen Schulstraße 35 in Hermeskeil verschafft. Während einer der Täter die Lebensältere Bewohnerin in einen abgelegen Raum, zur Überprüfung der Wasserleitungen in den Keller gebeten hatte, ist die zweite Person vermutlich durch die offenstehende Haustür ins Haus gelangt. Diese hatte der erste Täter offen gelassen, da er die Bewohnerin gebeten hatte vor zu gehen. Der Geschädigten kam der Sachverhalt im Anschluss sehr seltsam vor, weshalb durch ein Familienmitglied beim Wasserwerk Hermeskeil nachgefragt wurde. Hier wurden solche Vorgehensweisen verneint. Im Anschluss konnte festgestellt werden, dass ein Geldbetrag von 3000EUR mit samt einer Geldkasse entwendet wurde. Bei einem Täter soll es sich um eine männliche Person, ca. 20 Jahre, ca 190cm groß, dunklere Haut, Akzentfreies deutsch mit Hermeskeiler Dialekt, dunkle kurze Haare, sehr freundlich, vermutlich dunkle Kleider mit hellen Streifen, gehandelt haben.

