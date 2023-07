Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Karl-Marx-Straße

Trier (ots)

Am Dienstag, 11.07.2023, befuhr gegen 13:40 Uhr eine Radfahrerin die Feldstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. Als sie sich unmittelbar am Kreuzungsbereich befand kreuzte ein roter Audi mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Radfahrerin verlor die Balance und kam zu Fall. Sie wurde nicht unerheblich verletzt. Der Fahrer des roten Audi entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, möchten sich bitte unter der 0651/ 9779 1710 an die Polizeiwache Trier Innenstadt wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell