Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruch in Temmels

Trier (ots)

Am Dienstag, 11. Juli 2023 stellte ein Anwohner einen versuchten Einbruchsdiebstahl in Temmels fest. Hierbei versuchten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen der Scheibe einer Seiteneingangstür ins Innere der Einliegerwohnung des Mehrfamilienhauses einzudringen, was jedoch misslang. Die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet hierbei Zeugen um Hinweise, die in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen treffen konnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell