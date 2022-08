Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Raststätte Königsforst-Ost

Rösrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17.08.) sind Unbekannte in den Verkaufsraum der Autobahnraststätte Königsforst-Ost an der BAB 3 eingebrochen. Eine Angestellte hatte die Tat um 08:00 Uhr morgens festgestellt.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zuvor offenbar gewaltsam eine Eingangstür aufgehebelt, um in die Raststätte zu gelangen. Noch am Vorabend (16.08.) gegen 18:30 Uhr war die Raststätte ordnungsgemäß verlassen und verschlossen worden.

Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine unbekannte Menge an Zigarettenpackungen sowie ein tragbarer Tresor mit einem Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich.

Zwei Geldspielautomaten im Objekt wurden mit den dazugehörigen Schlüsseln geöffnet, die die Täter in einem verschlossenen Schrank gefunden hatten. Ob und wieviel Geld aus den Automaten fehlt, ist noch nicht bekannt.

Im Zuge der Tatortaufnahme wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu suchen und zu sichern.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell