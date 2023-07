POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 327 Gemarkung Immert

Trittenheim (ots) - In der Zeit von 21.06.2023 bis 11.07.2023 kam es zu zwei Sachbeschädigungen in einem Weinberg in Trittenheim. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche befindet sich in der Nähe/ oberhalb des jüdischen Friedhof Trittenheim. Unbekannte Täter zerstörten bei der ersten Tat zunächst den Zaun am oberen Rand des Weinbergs. Bei der zweiten Tat wurden insgesamt 33 neu gepflanzte Rebstöcke aus dem Boden ...

