LPI-NDH: Mülltonnenbrand früh am Morgen

Sondershausen (ots) - Am Mittwochabend gegen 20 Uhr kam es am Kreisverkehr Hospitalstraße auf Höhe der Wipperbrücke zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Radfahrer befuhr vor dem Volkswagen eines 19-Jährigen den eben genannten Kreisverkehr, um in der weiteren Folge in die Hospitalstraße einzufahren. Der Radfahrer nutze hierzu an der Ausfahrt des Kreisverkehrs den Radweg. Dies bemerkte der Volkswagenfahrer ...

mehr