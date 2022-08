LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sondershausen (ots) - Unbekannte entwendeten in der zurückliegenden Nacht in Sondershausen an zwei Tatorten Rüttelplatten im Gesamtwert von etwa 14000 Euro. An den Tatörtlichkeiten in der Schachtstraße und Am Petersenschacht verschafften sich die Täter Zutritt zu den beiden Baustellen. Unter der Zuhilfenahme von vermutlich schwerem Gerät bemächtigten sie sich der Rüttelplatten und transportierten diese ab. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist ebenso Gegenstand der ...

mehr