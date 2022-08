LPI-NDH: Mähdrescher in Flammen

Haynrode (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag machten sich Unbekannte in der Straße Hinter den Höfen an einem Mercedes-Van zu schaffen. Sie beschädigten eine Seitenscheibe und versuchten eine Tür aufzuhebeln. Dieses Vorhaben misslang, sodass der oder die Täter von dem Fahrzeug abgelassen hatten - ohne Beutegut zu erlangen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

mehr