Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rüttelplatten entwendet

Sondershausen (ots)

Unbekannte entwendeten in der zurückliegenden Nacht in Sondershausen an zwei Tatorten Rüttelplatten im Gesamtwert von etwa 14000 Euro. An den Tatörtlichkeiten in der Schachtstraße und Am Petersenschacht verschafften sich die Täter Zutritt zu den beiden Baustellen. Unter der Zuhilfenahme von vermutlich schwerem Gerät bemächtigten sie sich der Rüttelplatten und transportierten diese ab. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen, wie das Aufklären der Täter. An beiden Tatorten wurden umfangreich Spuren gesucht und gesichert. Bereits am zurückliegenden Wochenende entwendeten unbekannte Täter u.a. eine Rüttelplatte von einer Baustelle nahe der Autobahn 38 bei Nordhausen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Taten nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632 6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell