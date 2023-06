Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Die Polizei in Wismar lädt zum Tag der offenen Tür am 03. Juni 2023

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Am 03. Juni 2023 öffnet die Polizeiinspektion Wismar ihre Schranken für Groß und Klein.

Vom Foto im Streifenwagen, auf dem Polizeimotorrad oder dem Polizeijetski bis zur Sicherung von Fingerabdrücken wird es viele Möglichkeiten zum Erleben des Polizeialltags geben. Wer schon immer mal in die Ausrüstung eines Schutzpolizisten oder einer Schuztpolizistin schlüpfen wollte, kann dies am Samstag gerne tun. Der Wasserwerfer des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV lädt ein, einen Blick in sein Inneres zu werfen. Und natürlich dürfen an einem Tag der offfenen Tür der Polizei die Diensthunde nicht fehlen! In kleinen Vorführungen werden die Diensthunde am Samstag ihre Arbeit präsentieren.

Fragen rund um die Voraussetzungen zur Einstellung bei der Polizei werden die Einstellungsberater der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow beantworten.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wismar, Frau Becker, Frau Buchholz und Herr Brügmann, informiert zu unterschiedlichen Themen, beispielsweise zum Thema Trickbetrug, Sicherheit im Straßenverkehr und vieles mehr.

Am Stand der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle können sich Interessierte insbesondere zum Thema Einbruchschutz informieren.

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof werden ihre Einsatztechnik vorstellen. Kleine Löschmeister können ein brennendes Häuschen löschen. Zudem werden die Kameradinnen und Kameraden für gegrillte Bratwurst und erfrischende Getränke sorgen.

Was es darüber hinaus noch zu erleben gibt, erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger am Samstag ab 10:00 Uhr in der Rostocker Straße 80 in Wismar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell