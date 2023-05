Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Mit LKW kollidiert.

Lippe (ots)

Am Montag (22.05.2023) wurde die B1 in Schlangen mehrere Stunden gesperrt, nachdem ein Kleinwagen mit einem LKW kollidiert war. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 31-Jähriger um kurz nach 11 Uhr mit seinem VW Up in Richtung Paderborn, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem LKW im Gegenverkehr kollidierte. Der LKW kam von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke und kippte auf die Seite. Der 31-jährige Autofahrer aus Wuppertal wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 58-jährige LKW-Fahrer aus Paderborn wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn unterstützt bei der Unfallaufnahme. Die B1 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Fahrzeuge werden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Wer den Unfall beobachtet hat und seine Beobachtungen der Polizei noch nicht mitgeteilt hat, informiert bitte das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell