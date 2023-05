POL-LIP: Bad Salzuflen. Unbekanntes Geschoss beschädigt Jalousie.

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (19.05.2023) wurde zwischen 16:00-16:30 Uhr eine Mercedes A-Klasse auf einem Supermarktparkplatz an der Schloßstraße in Bad Salzuflen, durch einen unbekanntes Fahrzeug, beschädigt. Der oder die Fahrzeugführerin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem geparkten PKW wird auf 1450EUR geschätzt. ...

mehr