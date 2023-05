Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wildunfall mit anschließendem Auffahrunfall.

Lippe (ots)

Ein 23-jähriger Lagenser befuhr am Freitagmittag (19.05.2023) mit einem Seat Leon die Lagesche Straße in Lemgo in Fahrtrichtung Lemgo. Als ein Rehwild die Fahrbahn kreuzte, leitete dieser eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Eine dahinter fahrende 51-jährige Lagenserin konnte ihren VW Polo ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat des 23-Jährigen auf. Die 51-Jährige verletzte sich leicht, an den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000EUR.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell