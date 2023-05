Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mehrere Fahrzeuge durch Vandalismus beschädigt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (19.05.2023-20.05.2023) wurden in Lemgo an der Echternstraße durch einen oder mehreren unbekannten Tätern insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Bei allen Fahrzeugen wurden Außenspiegel beschädigt. Eine Sachschadenshöhe kann derzeit nicht genannt werden, Hinweise zu potentiellen Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Wer in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180.

