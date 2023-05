POL-LIP: Lemgo. Nach verbalen Streit vom Fahrzeug erfasst worden.

Lippe (ots) - In der Nacht zum heutigen Sonntag, gegen 00:15 Uhr ereignete sich in der Ortsdurchfahrt von Wöbbel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-Jähriger aus Steinheim schwer verletzt wurde. Der Steinheimer war mit seinem VW-Transporter von Schieder kommend in Richtung Belle auf der Hauptstraße unterwegs. In ...

mehr