Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Transporter kollidiert mit parkendem Sattelschlepper.

Lippe (ots)

In der Nacht zum heutigen Sonntag, gegen 00:15 Uhr ereignete sich in der Ortsdurchfahrt von Wöbbel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-Jähriger aus Steinheim schwer verletzt wurde. Der Steinheimer war mit seinem VW-Transporter von Schieder kommend in Richtung Belle auf der Hauptstraße unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er geradeaus und kollidierte frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Sattelauflieger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Steinheimer in seinem Transporter eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und notärztlich versorgt. Ein Rettungswagen fuhr den Steinheimer ins Klinikum Detmold, wo er stationär aufgenommen wurde. Da der Verdacht der Fahruntüchtigkeit bestand, wurde dem Steinheimer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein verblieb bei der Polizei. Im Transporter befand sich ein Hund, der unverletzt blieb. Anwohner kümmerten sich um ihn. Die Feuerwehr säuberte die Fahrbahn von Trümmerteilen und auslaufenden Betriebsstoffen. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Hauptstraße war für den Durchgangsverkehr bis ca. 03:00 Uhr vollständig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

