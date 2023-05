Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Ungebremst in die Gegenfahrspur geraten.

Lippe (ots)

Am Freitag, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich auf der Herforder Straße ein Verkehrsunfall bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 67-Jähriger aus Rheda-Wiedenbrück und seine 58-jährige Beifahrerin fuhren in einem Pkw Saab auf der Herforder Straße in Richtung Bad Salzuflen. Ein 61-Jähriger aus Lemgo fuhr mit seiner 55-jährigen Beifahrerin in einem Volvo auf der Herforder Straße in Richtung Lemgo und ordnete sich an der Einmündung Wittighöferheide nach links ein, um in die Straße Wittighöferheide nach links abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er bis zum Stillstand abbremsen und warten. Der Saab-Fahrer verließ aus bisher ungeklärter Ursache seine Fahrspur nach links und kollidierte frontal mit dem wartenden Pkw Volvo. Durch die Kollision wurden alle vier beteiligten Personen leicht verletzt und mit Rettungswagen in die Kliniken Detmold und Lemgo gefahren. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30 000 Euro.

