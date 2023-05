POL-LIP: Schlangen. Beim Umparken zwei parkende Autos beschädigt.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen (18.05.2023) wurde die Polizei gegen 5:30 Uhr in die Dammstraße gerufen, weil in ein Antiquitätengeschäft eingebrochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte in den frühen Morgenstunden in eine Änderungsschneiderei nebenan ein und brachen ein Loch in die Wand zum Antiquitätengeschäft. Dort stahlen sie Schmuck und entkamen unerkannt. Wer in dem Zusammenhang ...

