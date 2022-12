Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14.10 Uhr auf dem Fußgängerüberweg am Herzog-Adolf-Weg gegenüber des Penny-Marktes zu einer Kollision zwischen PKW und Radfahrer. Der 58-jährige Unfallverursacher aus Bad Sassendorf fuhr mit seinem Pkw Richtung Waldstraße, als er einen auf dem Zebrastreifen befindlichen, 71-jährigen Radfahrer aus Soest übersah, der mit seinem Fahrrad den Überweg fahrender Weise benutzte. Mit glücklicherweise nur sehr geringer Geschwindigkeit kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Senior stürzte und sich verletzte. Vorsorglich erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell