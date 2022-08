Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme auf frischer Tat - Polizei stellt Einbrecher in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0933

In der Nacht zu Freitag (26. August) haben Zeugen einen verdächtigen Mann in der Kielstraße gemeldet. Kurz darauf nahm die Polizei den Einbrecher fest.

Um 0.56 Uhr eilten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund zu einem Schnellimbiss in der Kielstraße in der nördlichen Innenstadt. Dort soll sich eine verdächtige Person aufhalten. Unmittelbar mit dem Eintreffen der Beamten erkannten sie einen 33-jährigen Dortmunder vor dem Lokal. Nicht nur die Beschreibung der Person passte sehr genau, sondern auch sein Verhalten. Er war just in dem Moment dabei, einen Einbruch zu versuchen.

Festnahme und Fahrt zur Polizeiwache Nord folgten. Nicht genug, dass er soeben bei einem Einbruch erwischt wurde, führte er neben Einbruchswerkzeugen auch noch diverses Diebesgut aus anderen Taten mit sich. Sie glauben, das war alles? Weit gefehlt! Zu dem Diebesgut kamen der Besitz verschiedener Drogen und das Mitführen einer Machete. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und fertigten die entsprechenden Anzeigen.

Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Also ging es für ihn nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung direkt zum Haftantritt.

Zusätzlich zu der Haft erwarten den Tatverdächtigen nun drei neue Strafverfahren: Wegen des Verdachts des Diebstahls, besonders schweren Fall des Diebstahls sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

