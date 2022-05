PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 56-Jährigem aus Lorch

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die am Dienstag, dem 02.05.2022, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 56-jährigen Mann aus Lorch wird hiermit zurückgenommen. Am 08.05.2022, wurde ein Leichnam in der Nähe von St. Goarshausen aus dem Wasser geborgen, welcher mittlerweile als der Vermisste identifiziert werden konnte. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden hin.

