POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher im Kindergarten.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwoch, 17.05.2023 und Freitag, 19.05.2023 versuchten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten eine Tür aufzuhebeln. Diese konnten die Einbrecher aber nicht überwinden, so dass sie ohne Beute den Einbruch aufgaben. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Detmold unter Tel. 05231/6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: ...

