Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen; Falscher Polizeibeamter ruft an - Wer hat den Abholer gesehen?; Verkehrsunfall: Verursacher gesucht und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach und Main-Kinzig

1. Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen - Mainhausen/Mainflingen/Hanau

(fg) Polizeibeamte nahmen am Freitagmorgen zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in der Straße "Alter Weg" in Hanau (Klein-Auheim) vorläufig fest. In der Nacht zuvor waren die beiden Pedelecs von einem Fahrradträger eines Wohnmobils, das in der Seligenstädter Straße in Mainflingen parkte, entwendet worden. Aufgrund einer in einem der Räder verbauten Ortungsfunktion konnten die beiden mutmaßlichen Diebe letztlich am Donnerstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Auf das Duo, es handelt sich um zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren, kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu.

Bereich Offenbach

1. Verursacher von Parkrempler gesucht - Heusenstamm

(dj) Die Ordnungshüter in Heusenstamm suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, der am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Werner-von-Siemens-Straße (10er Hausnummern) einen dort geparkten grauen VW Golf Plus beschädigt hat. Der Unfall soll sich zwischen 18.45 und 19.20 Uhr zugetragen haben. Hierbei wurde die Fahrerseite im Bereich der Türen zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Der unbekannte Verursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW beschädigt. Nun wird die Mithilfe von aufmerksamen Zeugen benötigt. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

2. Zeugensuche: Mazda beim Vorbeifahren touchiert und abgehauen - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Auf rund 2.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag in der Straße "Zur Gänsbrüh" im Rahmen einer Unfallflucht verursacht hat. Zwischen 9.30 und 14.10 Uhr hatte ein Offenbacher seinen blau-silbernen Mazda im Bereich der einstelligen Hausnummern am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Wagen beim Vorbeifahren touchiert, wobei die gesamte hintere Stoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher machte sich einfach davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Falscher Polizeibeamter ruft an - Wer hat den Abholer gesehen? - Hanau/Kesselstadt

(dj) Die Ermittler bitten Zeugen, denen am Freitagabend in der Jakob-Rullmann-Straße (20er Hausnummern) ein 20 bis 25 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer Mann mit schmaler Statur aufgefallen ist, sich zu melden. Der mit dunklen Klamotten bekleidete Mann trug ein Headset. Der Unbekannte, der als Geldabholer fungierte, hatte gegen 19 Uhr von einem Senior eine größere Summe Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände übergeben bekommen. Zu der Übergabe kam es, weil der Senior in den letzten Tagen mehrfach von einem Betrüger angerufen wurde. Der Anrufer gab sich als vermeintlicher Polizeibeamter aus. Er gaukelte dem Rentner vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und deshalb sein Besitztum im Haus sowie auf der Bank nicht mehr sicher sei. Der 77-Jährige hob daraufhin offenbar Geld von seiner Bank ab und sammelte mehrere Wertgegenstände aus seinen vier Wänden zusammen. Am Abend kam, wie zuvor vereinbart, der unbekannte Abholer zur Wohnanschrift des Betrogenen und nahm die Beute entgegen. Die Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Verkehrsunfall: Verursacher gesucht! - Wächtersbach

(dj) Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der am frühen Mittwochmorgen in der Karl-Fröb-Straße (20er Hausnummern) mit seinem silbernen VW Golf aus einer Grundstücksausfahrt fuhr und dabei eine von links anfahrende Rollerfahrerin so in Bedrängnis brachte, dass diese offensichtlich ausweichen musste, zu Fall kam und sich dabei an der Schulter, am Knie sowie an der Hand leicht verletzte. Nach dem Vorfall gegen 6.15 Uhr fand ein kurzer verbaler Austausch zwischen den Beteiligten statt, wonach der 30 bis 40 Jahre alte Golf-Fahrer weiterfuhr, ohne einen Personalienaustausch durchzuführen. Der Mann hatte dunkle Haare und einen Bart. Bei dem Vorfall kam es zu keinem Zusammenprall zwischen dem E-Scooter und dem Auto mit dem Teilkennzeichen VB-O. Der Unfallbeteiligte oder aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizei zu melden.

Offenbach, 19.05.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell