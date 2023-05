Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Strobelallee

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum 06.05.2023, 09:48 Uhr - 06.05.2023, 16:30 Uhr wurde ein schwarzer Ford Tourneo, welcher in der Strobelallee in Pirmasens an der Hausnummer 78 am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dessen rechter Fahrzeugseite touchiert. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford Tourneo entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

