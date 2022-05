POL-LWL: Quad überschlug sich - Fahrer schwer verletzt

Dümmer (ots) - In Dümmer ist am Samstagabend ein 35-jähriger Mann während einer Privatfeier durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Der deutsche Mann erlitt dabei Verbrennungen ersten und zweiten Grades im Gesicht und im Brustbereich. Er ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 50-jähriger Partygast in eine bereits lodernde ...

