Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei versuchte Einbruchsdiebstähle

Hettenrodt und Niederwörresbach (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Freitag, 14.07.2023 gegen 03:00 Uhr in eine Kraftfahrzeugwerkstatt in der Straße "Im Wiesengrund" in der Ortsgemeinde Niederwörresbach ein. Die Täter hebelten die Haupteingangstür des Empfangsbereiches auf und durchwühlten hier die Schubladen und Schränke. Im Anschluss daran begaben sie sich in das Lager der Kfz-Werkstatt. Hier wurden lediglich Schubladen geöffnet. Anschließend wurden noch die Büroräumlichkeiten im Obergeschoss aufgesucht und auch hier Schubladen und Schränke durchsucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ohne Beute verließen die Täter durch ein dortiges Fenster das Tatobjekt und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch das Vorgehen der Täter entstand nach derzeitigem Sachstand Sachschaden in Höhe eine unteren vierstelligen Eurobetrages.

In der gleichen Nacht versuchten ebenfalls bis jetzt noch unbekannte Täter ein Fenster einer edelsteinverarbeitenden Firma in der Tiefensteiner Straße in der Ortsgemeinde Hettenrodt aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

