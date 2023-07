Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Veranstaltungshinweis für den Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn

50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis: Landespolizeiorchester setzt Schlussakkord des Jubiläumsjahres

Neckargerach. Den Schlussakkord des Jubiläumsjahres für den Landkreis setzt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg mit einem Kirchenbenefizkonzert. Es gastiert am Donnerstag, den 12. Oktober um 19.00 Uhr in der Kirche St. Afra in Neckargerach. Nach bereits zwei erfolgreichen Auftritten in 2019 und 2022 in Walldürn ist das einzige Berufsblasorchester in Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg nun zum dritten Mal zu Gast im Landkreis.

Das Orchester trägt den "guten Ton der Polizei" ins ganze Land und in die Herzen der Menschen. Durch die instrumentale Vielfalt ist es den 40 professionellen Musikerinnen und Musiker möglich, unterschiedlichste Musikstile anzubieten, sodass nicht nur Freunde der Blasmusik auf ihre Kosten kommen werden. Das Repertoire reicht nämlich von der traditionellen und sinfonischen Blasmusik über klassische Musik bis hin zu Swing, Jazz, Pop und Rock. Das Landespolizeiorchester zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands. Seit 2015 ist Professor Stefan R. Halder Chefdirigent.

Das Kirchenbenefizkonzert ist eine gemeinsame Veranstaltung des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Vereins "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis - Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention". Der Eintritt ist frei und es wird zu Spenden zugunsten des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis aufgerufen. Ein Kartenvorverkauf findet nicht statt. Einlass ist ab 18.00 Uhr. Weitere Informationen über das Programm des Benefizkirchenkonzertes werden rechtzeitig vor der Veranstaltung veröffentlicht.

