Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Autofahrer unter Drogeneinfluss ohne Führerschein mit falschen Kennzeichen unterwegs

Goch-Asperden (ots)

Mit gleich mehreren Delikten ist ein 33-Jähriger aus Kleve am Dienstagmorgen (4. Oktober 2022) der Polizei auf der B9 aufgefallen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Mann in einem VW Transporter angehalten. Nach dem Führerschein gefragt gab er an, dass dieser ihm bereits entzogen wurde. Während des Gesprächs ergaben sich zudem Hinweise, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Polizeiwache wurde dem Klever daher eine Blutprobe entnommen. Als die Polizeikräfte den VW Transporter näher überprüften fiel ihnen auf, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Die angebrachten Kreissiegel und die HU-Plakette waren demnach auch nicht echt, der VW nicht zugelassen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Transporter sichergestellt. Den 33-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell