Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Werkzeuge aus VW Caddy gestohlen

Weeze (ots)

Am Dienstag (4. Oktober 2022) zwischen 08:30 und 16:15 Uhr haben unbekannte Täter mehrere Werkzeugmaschinen aus einem VW Caddy gestohlen, der auf dem Pendlerparkplatz der A57 an der Gocher Straße abgestellt war. Wie sie sich Zugriff auf den Innenraum verschafften, ist unklar. Entwendet wurden mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Makita, eine Kabeltrommel und eine Musikbox. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

