LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - Montagabend gegen 20:00 Uhr kam es in Marbach zu einem Feuer an einem Einfamilienhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Busch vor dem Haus in Brand. In der weiteren Folge griff das Feuer auf das Haus über und beschädigte dabei Teile des Daches und der Überdachung der Hauseingangstür. Der entstandene Schaden wurde auf 6.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und übernahm ...

mehr